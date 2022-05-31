В пяти районах Карелии превышен уровень заболеваемости ОРВИ

В республике зарегистрировано 2594 случая заболеваний ОРВИ и гриппом.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения Карелии ниже эпидемического порога на 29,5%.

Превышение средне-многонедельного уровня отмечается в пяти районах Карелии: в Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Сегежском районах и в Костомукше.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1298 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 33,4%.

Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 14 человек.