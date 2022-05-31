В пяти районах Карелии превышен уровень заболеваемости ОРВИ

В республике зарегистрировано 2594 случая заболеваний ОРВИ и гриппом.
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения Карелии ниже эпидемического порога на 29,5%.
Превышение средне-многонедельного уровня отмечается в пяти районах Карелии: в Олонецком, Питкярантском, Пряжинском, Сегежском районах и в Костомукше.
В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 1298 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 33,4%.
Госпитализировано с диагнозом ОРВИ и грипп за прошедшую неделю 14 человек.
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