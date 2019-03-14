Заболеваемость раком в России за последнее десятилетие сильно выросла

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Количество онкологических больных за последние десять лет выросло в России почти на 15%, связано это с увеличением продолжительности жизни и повышением качества диагностики.
Внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава, академик РАН Андрей Каприн пояснил, что это связано, прежде всего, с увеличением продолжительности жизни, а также с улучшением работы диагностического направления онкологической службы, пишет издание "РИА Новости".
"Ежегодный прирост онкозаболеваемости составляет примерно 1,5%, я думаю, что в 2018 году – это будет сопоставимый показатель", – уточнил Каприн.
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