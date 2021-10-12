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Заболеваемость внебольничными пневмониями в Карелии выросла в 4 раза

Новости. Общество
14:23, 12 Октября 2021
фото: © shutterstock.com

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За неделю зарегистрировано 389 случаев внебольничной пневмонии, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С 4 по 10 октября заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня в 4,2 раза. Среднемногонедельный уровень, рассчитанный за 3 года, составляет 94 случая. А по минувшую неделю пневмониями заболели сразу 389 жителей республики. Показатель заболеваемости составил 63,3 на 10 тыс. населения.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше среднемногонедельного уровня в 3,2 раза (142 случая и 45 случаев соотвестенно). Показатель заболеваемости составил 50,5 на 10 тыс. населения.

По сравнению с предыдущей неделей пневмонией заболели на 74 человека больше. В больницу с этим диагнозом попали 329 пациентов.

Ранее сообщалось, в Карелии уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 34,9%.

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Комментарии

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zanoza
2021-10-12 15:37:36
Ну так оно же и понятно, надо же как-то с ковидом картинку подкрасить.
Изя
2021-10-12 15:03:58
В периоды ухудшения жизни людей , стрессов и развала , неопределённости , все болезни у людей обостряются в десятки раз , смертность и заболеваемость зашкаливает . Об этом надо думать властям и улучшать жизнь населения , а не заниматься не пойми чем , политикой .
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