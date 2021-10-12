Заболеваемость внебольничными пневмониями в Карелии выросла в 4 раза

За неделю зарегистрировано 389 случаев внебольничной пневмонии, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

С 4 по 10 октября заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня в 4,2 раза. Среднемногонедельный уровень, рассчитанный за 3 года, составляет 94 случая. А по минувшую неделю пневмониями заболели сразу 389 жителей республики. Показатель заболеваемости составил 63,3 на 10 тыс. населения.

В Петрозаводске показатель заболеваемости внебольничными пневмониями выше среднемногонедельного уровня в 3,2 раза (142 случая и 45 случаев соотвестенно). Показатель заболеваемости составил 50,5 на 10 тыс. населения.

По сравнению с предыдущей неделей пневмонией заболели на 74 человека больше. В больницу с этим диагнозом попали 329 пациентов.

Ранее сообщалось, в Карелии уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 34,9%.