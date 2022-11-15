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Заботиться о своём здоровье становится ещё удобнее: в Сбере стартуют Дни здоровья

Новости. Общество
11:15, 29 Ноября 2022
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

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Сбер продолжает развивать цифровые технологии, чтобы помогать людям заботиться о своём здоровье и здоровье близких.

Воспользоваться медицинскими сервисами на особо выгодных условиях можно будет до 4 декабря, когда в отделениях Сбера будут проходить Дни здоровья.

Сервисы Индустрии здоровья Сбера становятся всё более востребованными. Пациенты по всей стране уже более 1,7 млн раз записались к врачу на очный или онлайн-приём через СберЗдоровье в 2022 году. К врачу онлайн-режиме можно обратиться за расшифровкой данных анализов и снимков, получить второе мнение или проконсультироваться о тактике лечения. Телемедицина сегодня востребована как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Технология не только позволяет экономить время, но и даёт возможность консультироваться с врачами различных специальностей онлайн, без необходимости ехать в другой город или другой регион. На платформе СберЗдоровья пациентам ежедневно помогают врачи 25 специальностей.

В Дни здоровья в тысячах отделений Сбербанка во всех регионах страны можно будет оформить услугу онлайн-консультации с врачами СберЗдоровья на год с 20-процентной скидкой. По семейному тарифу «Все врачи онлайн» клиент целый год сможет получать телемедицинские консультации терапевта, педиатра, а также четыре раза обращаться к узкопрофильным специалистам. Консультации терапевта и педиатра доступны в любое время суток в неограниченном количестве. Индивидуальный тариф «Путь к здоровью» включает в себя безлимитные консультации терапевта, четыре консультации врачей узких специальностей и два очных приёма врача.

Сергей Жданов, управляющий директор – директор центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Здоровье — самое важное, что есть у каждого из нас. Сбер успешно развивает современные цифровые продукты и сервисы в различных сферах, в том числе и в здравоохранении. Сервисы компаний Индустрии здоровья Сбера объединяют в себе инновационные технологии и профессионализм лучших врачей. Сегодня наши технологии и решения помогают жителям страны получать медицинские услуги в удобном формате и более внимательно следить за здоровьем. В этом году Сбер вновь проводит Дни здоровья, чтобы современные телемедицинские технологии стали ещё более доступными, и наши клиенты могли воспользоваться удобными сервисами на выгодных условиях».

Телемедицина является одной из технологий другого сервиса цифровой медицины — дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Этот вид мониторинга уже показал свою эффективность в рамках проектов, которые проходят в лечебных учреждениях по всей стране. Например, дистанционный мониторинг больных с артериальной гипертензией позволяет до 70% снизить вызовы скорой медицинской помощи и случаи госпитализаций, а также до 30% снизить смертность пациентов от инфаркта миокарда и инсульта. Теперь такой мониторинг доступен каждому. 

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