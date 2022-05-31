Забрав телефон, петрозаводчанин ушёл, но обратно не вернулся

В Петрозаводске женщина продавала телефон и в результате осталась ни с чем, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление 29-летней жительницы города. Она сообщила, что неизвестный ввёл её в заблуждение, в результате чего она лишилась денег.

Некоторое время назад женщина разместила на одном из сайтов объявление о продаже мобильного телефона. С ней связался мужчина и сообщил, что готов его приобрести.

Они договорились о встрече, покупатель проверил товар и перевел продавцу часть средств — 3 тысячи рублей. Затем он сообщил, что у него возникла неполадка, и вызвался сходить к банкомату, чтобы снять еще 6 тысяч рублей. Забрав телефон, мужчина ушёл, но обратно не вернулся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 38-летний петрозаводчанин. Он признался, что телефон продал.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.