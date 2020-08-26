Забронировать жилье в Петрозаводске стоит дороже, чем в других городах, популярных среди туристов

Стоимость бронирования жилья в Петрозаводске уходящим летом была самой высокой среди городов России, вошедших в топ-5 самых популярных мест для отдыха.

Об этом говорят данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru, какие города пользовались наибольшим спросом у туристов этим летом.



В первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар и Петрозаводск.

По популярности среди путешественников столица Карелии заняла пятое место, но по стоимости – первое. Сколько стоит забронировать жилье в Петрозаводске и сколько в других городах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".