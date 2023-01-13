Заброшенный дом сгорел в одном из районов Карелии (ФОТО)

В ночь на 15 января в Пряжинском районе Карелии произошел пожар.

В воскресенье, 15 января, в 01.14 пожарное подразделение поселка Эссойла в составе трех человек и одной единицы техники выезжали по тревоге.



Загорелся брошенный дом №4 по улице Школьной в поселке Сяпся. В 02.00 спасатели справились с огнем. Пострадавших нет, сообщили в паблике «ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».







