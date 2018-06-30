Забытая Концепция

За разработку Концепции создания промышленных парков в Карелии заплатили из бюджета больше 100 тысяч рублей, а потом не стали ни обсуждать, не утверждать.

-Довольно странным выглядит затянувшееся молчание республиканского министерства экономического развития и промышленности по поводу подготовленного Контрольно-счётной палатой (КСП) Карелии отчёта "Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в 2013–2016 годах".

-Дело, конечно, не в неудовлетворительной работе пресс-службы министерства. И не в том, что "следствие и суд разберутся" – отчёт о результатах контрольного мероприятия КСП направлен в адрес прокуратуры Карелии и Следственного управления Следственного комитета РФ по РК. – Дело в общем отношении к выявленным фактам проявления коррупции и запредельной алогичности некоторых управленческих решений,- пишет политолог и публицист Олег Реут.

Подробности- в материале "Столицы на Онего".