890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Фура вылетела в кювет с трассы в Карелии (ВИДЕО) 2
19.12.2021 16:21
Глава Карелии поздравил с днем рождения «хозяйку Кинермы» 16
19.12.2021 15:50
Улицу в Петрозаводске затопило канализационными стоками (ВИДЕО) 21
Сегодня 09:42
Роспотребнадзор изучает опыт других стран по штрафам за отказ от вакцинации против COVID-19 8
19.12.2021 21:30
Путин объяснил, почему не может выступить против QR-кодов 17
Сегодня 09:00

«Забывчивость» привела жительницу Карелии на скамью подсудимых

Новости. Криминал
13:13, 20 Декабря 2021
фото: © Gettyimage

Новости партнеров

Женщина почти избежала серьезных последствий за кражу, но невыплата относительно небольшого штрафа обернулась для нее уголовным делом, сообщили в УФССП Карелии.

Уголовное дело в отношении жительницы Карелии было возбуждено после того, как она не выплатила административный штраф.

В декабре 2020 года женщина украла в сетевом магазине две бутылки алкоголя стоимостью более тысячи рублей.

Следователь, учитывая, что жительница Карелии ранее не привлекалась к уголовной ответственности и возместила причиненный ущерб в полном объеме, ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела.

В июле 2021 года суд счел возможным прекратить уголовное дело и назначил виновнице штраф в размере 5 тысяч рублей, который должен был быть уплачен в течение 2-х месяцев.

Однако женщина не выплатила штраф. Более того, даже после возбуждения исполнительного производства в УФССП и разъяснения пристава о последствиях невыплаты жительница Карелии не поспешила исполнить решение суда.

В результате пристав отправил в суд представление об отмене штрафа и привлечении должника к уголовной ответственности. Суд удовлетворил представление, и в отношении жительницы Карелии вновь было открыто уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Экспeрд
2021-12-20 13:38:22
Просто сама в тюрьму хотела. Там новогодний оливье, мандаринка и конкуры снежных скульптур. Трехразовое питание
кир
2021-12-20 13:29:04
Ей хлеба не на что купить. Понять и простить.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 12
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»