«Забывчивость» привела жительницу Карелии на скамью подсудимых

Женщина почти избежала серьезных последствий за кражу, но невыплата относительно небольшого штрафа обернулась для нее уголовным делом, сообщили в УФССП Карелии.

Уголовное дело в отношении жительницы Карелии было возбуждено после того, как она не выплатила административный штраф.

В декабре 2020 года женщина украла в сетевом магазине две бутылки алкоголя стоимостью более тысячи рублей.

Следователь, учитывая, что жительница Карелии ранее не привлекалась к уголовной ответственности и возместила причиненный ущерб в полном объеме, ходатайствовал перед судом о прекращении уголовного дела.

В июле 2021 года суд счел возможным прекратить уголовное дело и назначил виновнице штраф в размере 5 тысяч рублей, который должен был быть уплачен в течение 2-х месяцев.

Однако женщина не выплатила штраф. Более того, даже после возбуждения исполнительного производства в УФССП и разъяснения пристава о последствиях невыплаты жительница Карелии не поспешила исполнить решение суда.

В результате пристав отправил в суд представление об отмене штрафа и привлечении должника к уголовной ответственности. Суд удовлетворил представление, и в отношении жительницы Карелии вновь было открыто уголовное дело.