Забывчивый житель Петрозаводска лишился дорогого гаджета

Найти телефон полицейским помогли камеры видеонаблюдения.

Сообщение о краже мобильного телефона поступило в полицию от жителя Петрозаводска, рассказали в МВД Карелии. Находясь в магазине, мужчина на некоторое время оставил без присмотра мобильный телефон. Когда же спустя несколько минут вспомнил о забытом мобильнике, его уже не оказалось на месте. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 35 тысяч рублей.

На изъятых с камер наблюдения видеозаписях оперативники увидели момент кражи. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого и изъяли телефон, который он успел к тому времени продать.

Мобильник возвращен владельцу, а 31-летний петрозаводчанин, который ранее уже имел проблемы с законом, вновь стал фигурантом уголовного дела. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.