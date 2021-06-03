Зачем нужен детейлинг для авто

Известно, что со временем даже новый автомобиль начинает покрываться царапинами, краска тускнеет, портится салон.

Только не стоит расстраиваться, потому что такие проблемы легко решаются. Для этого достаточно обратиться за помощью к профессионалам.

Услуги детейлинга

Детейлинг центр MadWrappers предоставляет качественные услуги для своих клиентов. Специалист выполнят качественную очистку загрязнений и труднодоступных мест, выполнят полировку и восстановление блеска покрытия.

Также производится оклейка кузова пленкой или обработка защитными веществами, что позволит сохранить кузов авто на протяжении долго времени, а также обеспечит его дальнейшую эффективную защиту. В результате такой обработки поверхность обретет прочность, для противостояния гравию, будет хорошо отталкивать воду.

При помощи детейлинга салона можно произвести очистку обивки, устранить различные пятна и запахи. При этом не важно, будет это машина или яхта, любой транспорт обретет такой вид, как будто только сошел с конвейера.

Немного о детейлинге

Речь идет о специальных процедурах, позволяющих вернуть транспорту прежнее состояние. Как правило, сюда можно отнести:

• Очистку салона авто;

• Ремонт кузовных элементов;

• Нанесение защитных средств;

• Поклейку защитной пленки;

• Восстановление отдельных элементов.

По ходу даже наиболее простой детейлинг мойки выполняется очистка кузова и дисков авто, приводится в порядок салон и багажник. На поверхность наносятся полирующие средства, после чего используется защита. Услуги детейлинга предполагают все эти процедуры, только выполняют их на высоком качественном уровне. Сегодня к ним часто прибегают для того, чтобы улучшить вид машины перед продажей. Такие затраты обычно легко окупаются.

Плюсы профессионального детейлинга

Услуга предполагает большое количество плюсов, а именно:



• Особый подход к очистке машины. Все операции по кузову, салону моторному отсеку выполняются настоящими профессионалами;

• Качественный подход к авто. При очистке каждой машины применяются отдельные тряпки и специальные средства;

• Гибкость услуг. Хозяин авто может добавить или исключить определенный этап;

• Детализация. Специалисты детейлинг центра произведут обработку каждого уголка кузова и салона, выполнят чистку труднодоступных мест, включая нишу под запасное колесо;

• Качество. В работе используются только профессиональные средства и материалы;

• Долгий эффект. После качественного детейлинга авто будет иметь свежий и обновленный вид на протяжении долгого времени.

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