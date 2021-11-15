Зачем учителям соцсети: карельские педагоги об интернете и безопасности

Цифровизацию образования и использование гаджетов в школе обсудили на педагогическом форуме.

Продолжаем рассказ о карельских педагогах, побывавших на Всероссийском форуме классных руководителей. Напомним, он прошел в Москве и собрал больше 1 000 участников. Еще более 50 тысяч человек присоединились к Форуму онлайн.

Как признают организаторы, лидером по числу онлайн-участников стал круглый стол «Интернет и цифровизация», собравший почти 600 000 просмотров ВКонтакте. На нем обсудили цифровизацию образования, безопасность детей в интернете, гаджеты в школе и образовательные технологии, помогающие учителям.

«Сегодня учитель должен стать проводником в информационное пространство — Интернет», — говорит учитель начальных классов Лоухской средней школы Анастасия Лохова.

И поэтому современные педагоги должны не только осваивать образовательные онлайн-платформы, но и помогать ученикам ориентироваться в интернет-пространстве, в первую очередь, в соцсетях.

«Мы стоим на пороге 2022 года, — поддерживает коллегу учитель Заозерской средней школы № 10 Елена Скалий. — Сейчас всё общение и оповещение идёт через социальные сети. Дистанционное обучение, обсуждение важных тем, когда нет возможности собрать весь педагогический или детский коллектив вместе, ведь ковид мы ещё не победили. Участникам образовательного процесса просто необходимо владеть навыками работы на компьютере, смартфоне, а также правилами общения в социальной сети. Здесь в помощь бабушкам-пенсионерам курсы ПК, а родителям и детям — классный руководитель».

Учитель Толвуйской средней школы Юлия Рубцова считает, что речь надо вести не только о правилах поведения в соцсетях, но и о безопасности в Интернете в целом:

«Распространение личных данных, мошенничество — это тоже острые проблемы современного общества. Поэтому и существует сетевой этикет, которому нужно обучать не только детей, но и взрослых».

Больной вопрос для учителей, детей и родителей — использование в школе мобильных телефонов. Что с ними делать — запрещать или наоборот, встраивать в учебный процесс?

«В некоторых школах они полностью запрещены. Например, в гимназии им. Е. М. Примакова в Московской области, которую я посетил, — рассказывает учитель питкярантской школы № 1 Александр Якушев. — Утром ученики сдали телефоны в камеру хранения, в конце дня забрали. Для экстренной связи родители звонят классному руководителю. Я считаю, что на уроках телефоны иногда могут потребоваться, как, например, словарь при самостоятельной работе с текстом или для поиска информации в интернете, но это бывает не часто».

Чаще ученики стараются найти готовые ответы на задания, а это не добавляет знаний и не позволяет учителю оценивать их объективно, отмечает Александр Якушев.

«Ограничение использование мобильных телефонов в школах просто необходимо! В начальном звене есть еще одна проблема — „Умные часы“. Для ребёнка это очередная игрушка. Дети звонят родителям по любому поводу и отвлекаются на уроках», — поддерживает педагога из Питкяранты Анастасия Лохова.

А вот интернет-плаформы «Сферум» и «Яндекс.Учебник» современные педагоги и сами активно используют.

«„Сферум“ максимально похож на „ВКонтакте“. Для учебных целей использование этой платформы я рекомендую. Освоить его не составит труда никому. Кроме проведения онлайн-уроков, мы можем создать любое количество групп по интересам, обмениваться файлами и сообщениями. То есть, вместо отдельных программ (Зум, ВК, WA и т. д.), всё в одном месте», — говорит Александр Якушев.

Обе платформы являются помощниками и учителя, и ребенка, уверена Елена Скалий:

«Это не замена традиционного обучения, а лишь помощь в обучении. Этакая школьная социальная сеть, где нет ничего лишнего. что могло бы отвлечь ребенка во время общения с учителем или одноклассниками. А „Яндекс.Учебник“ в помощь учителю просто необходим, когда дети выходят на дистант».

Юлия Рубцова считает, что учителям образовательные платформы помогают экономить время при подготовке уроков, а ученикам — формировать внутреннюю мотивацию к обучению:

«Можно быстро выдать задания ученикам, быстро получить ответ от ученика и упростить проверку этих заданий».

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что современной школе необходима понятная, устойчивая цифровая инфраструктура.