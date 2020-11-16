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Зачем запретили вай-фай в торговых центрах, объяснил глава Карелии

Новости. Общество
14:38, 17 Ноября 2020
фото: pixabay
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Глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением запретил работу вай-фай в торговых центрах, чтобы предотвратить скопление подростков и тем самым не допустить распространения коронавируса.

Такое объяснение своего решения губернатор дал в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы видим, что подростки собираются в бесплатных зонах вай-фай. Это, конечно, тоже нужно пока на время приостановить, чтобы не было соблазна у подростков...", - сказал губернатор.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
2020-11-17 15:03:15
Кроме сопляков там еще либерастня тусуется и истерит в интернете
Гость
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