Зачем запретили вай-фай в торговых центрах, объяснил глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением запретил работу вай-фай в торговых центрах, чтобы предотвратить скопление подростков и тем самым не допустить распространения коронавируса.

Такое объяснение своего решения губернатор дал в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы видим, что подростки собираются в бесплатных зонах вай-фай. Это, конечно, тоже нужно пока на время приостановить, чтобы не было соблазна у подростков...", - сказал губернатор.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".