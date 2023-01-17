Задержан водитель автомобиля, сбившего пешехода в Петрозаводске

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя автомобиля Lexus, который совершил подряд два ДТП, в одном из которых пострадал пешеход.

Об этом сообщили в ГИБДД.

Обе аварии произошли 23 февраля. Первое было зарегистрировано в 17.47 в районе дома №45 на улице Чапаева. Водитель скрылся с места ДТП. В 18.03 на Берёзовой аллее тот же автомобиль сбил пешехода и снова уехал с места аварии.

Виновным оказался 39-летний житель Петрозаводска. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составили материалы о правонарушениях и задержали до решения суда.



Как сообщалось ранее, ДТП с пешеходом произошло во дворе дома № 22 по Берёзовой аллее. Автомобиль двигался за мужчиной, который шел по дороге. Когда пешеход резко остановился, внедорожник продолжил движение и сбил его. Пострадавший отлетел в сторону тротуара, ударившись головой о поребрик. Его увезли в больницу.