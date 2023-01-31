Пешеход влетел головой в бордюр после ДТП во дворе на Древлянке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль сбил мужчину на дворовой территории на Березовой аллее.

Странное ДТП произошло 23 февраля в 18.03 во дворе дома № 22 по Берёзовой аллее. Автомобиль двигался за мужчиной, который бодро шагал по дороге. Когда пешеход резко остановился, внедорожник продолжил движение. В результате мужчина отлетел в сторону тротуара, ударившись головой о поребрик.

Судя по видео, размещенном в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», водитель уехал с места ДТП. На место происшествия выезжали бригада скорой, сотрудники МЧС и ГИБДД.

Мужчину увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Момент аварии опал в объектив камеры компании «Ситилинк».