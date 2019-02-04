Задержана жительница Карелии, которая устроила пьяный дебош в баре

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В Олонце посетительница бара переколотила посуду и обматерила сотрудников, сообщил в отделе Росгвардии Карелии.
В пятницу 1 февраля в Олонце вневедомственной охраной задержана посетительница бара.
Сигнал на пульт охраны поступил в начале двенадцатого ночи.
Группа задержания прибыла в ночное заведение на улице 30 лет Победы и застала скандал в самом разгаре.
Женщина 44 лет в помещении кухни била тарелки и несвязно, но недвусмысленно оскорбляла владельца и всех его работников нецензурными словами.
Дама находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Гражданку задержали и передали сотрудникам полиции.
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