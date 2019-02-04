Задержана жительница Карелии, которая устроила пьяный дебош в баре

В Олонце посетительница бара переколотила посуду и обматерила сотрудников, сообщил в отделе Росгвардии Карелии.

В пятницу 1 февраля в Олонце вневедомственной охраной задержана посетительница бара.

Сигнал на пульт охраны поступил в начале двенадцатого ночи.

Группа задержания прибыла в ночное заведение на улице 30 лет Победы и застала скандал в самом разгаре.

Женщина 44 лет в помещении кухни била тарелки и несвязно, но недвусмысленно оскорбляла владельца и всех его работников нецензурными словами.

Дама находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданку задержали и передали сотрудникам полиции.