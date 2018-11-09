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Новости. Криминал
08:25, 09 Ноября 2018
фото: pixabay

Задержанный в Петрозаводске с 23 кг наркотиков дилер получил 7 лет колонии

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В Петрозаводске осужден участник межрегиональной преступной группы за попытку продать 23 кг наркотиков и легализацию преступных доходов, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, 37-летний житель Нижегородской области являлся активным участником преступной группы, занимавшейся торговлей наркотических средств, и с июля 2015 годавыполнял  функции "оптового закладчика" и "межрегионального курьера".

Банда характеризовалась тщательной подготовкой и четким распределением ролей между участниками. Схема взаимодействия сообщников позволяла избежать любых личных контактов между ними, а также между непосредственными торговцами и приобретателями наркотиков.

Общий вес наркотиков, которые обвиняемый намеревался продать на территории Рязанской, Вологодской, Тамбовской, Тверской, Нижегородской, Архангельской областей, республик Мордовия, Татарстан и Карелия, и которые были изъяты сотрудниками МВД по Республике Карелия из тайников и при обыске автомобиля обвиняемого, составил более 23 килограммов.

Кроме того, обвиняемому инкриминируется легализация полученного в результате преступной деятельности дохода в сумме не менее 4,6 млн рублей.

В феврале 2017 года обвиняемый был задержан. По уголовному делу наложен арест на изъятые у него денежные средства на общую сумму 585 тысяч рублей и два автомобиля.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Приговор не вступил в законную силу.

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