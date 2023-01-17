Задержавшихся в Карелии граждан Узбекистана выдворил суд

Суд в Сортавальском районе Карелии постановил оштрафовать и выдворить за пределы страны двоих граждан Узбекистана.

В среду, 1 февраля, сортавальский горсуд рассмотрел административные дела в отношении двоих граждан Узбекистана.



Они не выехали за пределы страны после того, как истекли сроки их пребывания, пишет объединенная пресс-служба судов Карелии.



Суд постановил оштрафовать каждого на две тысячи рублей, также мужчины должны за свой счет покинуть Россию.