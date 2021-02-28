Задолжавшие банкам жители Карелии ухудшили платежную дисциплину

Просроченная задолженность населения Карелии перед банками выросла в 2020 году до 3,8% от общей суммы кредитов.

Это на 0,3% больше, чем годом ранее.

Такие выводы следуют из рейтинга регионов России по доле просроченных кредитов, составленного агентством РИА Новости.

Несмотря на рост доли просроченной задолженности платежная дисциплина жителей Карелии лучше, чем населения большинства регионов России. По этому показателю Карелия заняла 20 место.

По оценке составителей рейтинга, в 2020 году платежная дисциплина ухудшилась по всей стране – впервые за 3 года.

Почему это произошло, и чего ждать в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".