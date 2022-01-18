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Задолжавший более 700 тысяч алиментщик скрывался от приставов в разных районах Карелии

Новости. Общество
12:42, 19 Января 2022
фото: © ТАСС / Григорий Сысоев

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Должника поймали, когда он решил менять паспорт, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Карелии задолжал по алиментам свыше 700 тысяч рублей — соответствующее исполнительное производство было возбуждено в отделении УФССП Костомукши. Приставы устанавливали место жительство должника, уклонявшегося от уплаты алиментов. В какой-то момент неплательщик переехал в другой район республики, скрыв это от пристава-исполнителя, и был объявлен в розыск.

От сотрудников МВД Сегежского района поступила информация, что должник обратился в местный отдел УФМС с заявлением о замене паспорта.  Именно там и состоялась его «встреча» с судебным приставом, который проводил должника в отделение для установления его настоящего адреса проживания.

Исполнительное производство будет передано в местное отделение судебных приставов.

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