Задолженность по кредитам населения Карелии выросла

Общая задолженность населения Карелии по банковским кредитам в 2018 году выросла на 19%, что означает рост объема выданных займов.

При этом просроченная задолженность, отражающая платежную дисциплину населения, сократилась на 1,8%.

Такие данные были получены агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов России по уровню дисциплинированности заемщиков.

Карелия заняла 28 место среди всех субъектов РФ и 4 место среди регионов Северо-Запада.

Каков средний размер кредитов и подробнее о ситуации, читайте в материале делово йинтернет-газеты "Вести Карелии".