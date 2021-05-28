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Задолженность россиян по ипотеке впервые превысила 10 трлн рублей

Новости. Экономика
19:40, 29 Мая 2021
фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Долги россиян по ипотеке по итогам апреля 2021 года выросли на 2,9%, до 10,05 трлн рублей.

Задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 трлн рублей, следует из опубликованной статистики Центробанка. За месяц россияне оформили более 191 тыс. кредитов на 551 млрд рублей. За месяц задолженность выросла на 2,9%, а за год — более чем на четверть, 25,8%, пишет РБК.

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Годом ранее, в мае 2020 года, объем задолженности составлял 7,98 трлн руб. С 2018 года задолженность по ипотеке выросла почти в два раза.

Рост ипотечного кредитования произошел несмотря на то, что средняя ставка по кредиту тоже выросла и составила 7,3% (против 7,23%). Средний срок, на который россияне берут ипотеку, вплотную приблизился к 20 годам — он составил 237,9 месяца (19,8 лет).

В отчете Центробанк в очередной раз указывает на то, что программы льготного ипотечного кредитования (под 6,5%) позволили поддержать спрос на ипотеку и жилье во время острой фазы пандемии. Однако вместе с тем повышение спроса привело и к росту цен на жилье. По данным Росстата на 1 апреля, на которые ссылается ЦБ, цены на первичном рынке жилья в годовом выражении выросли на 17,6%, на вторичном — на 13,6%. В отдельных регионах рост цен достиг 20–30% в условиях снижения реальных доходов населения

Согласно отчету Центробанка, в первом квартале 2021 года общая долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,9%. Этот показатель рассчитывается как отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых денежных доходов населения. Основной вклад в рост задолженности внесли необеспеченные потребительские кредиты. Рост задолженности по потребкредитам составил 15%.

Центробанк в отчете указывает на рост числа ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, ниже 20%. Регулятор считает это проблемным показателем. На прошлой неделе из-за этого совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, говорится в сообщении регулятора. По таким кредитам с 1 августа 2021 года будет повышена надбавка к коэффициентам риска, что увеличит нагрузку на капитал и сделает их менее привлекательными для банков.

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