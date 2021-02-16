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Зафиксировано снижение количества заражений коронавирусом в России

Новости. Общество
12:00, 17 Февраля 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие сутки выявлено 12 828 случаев заболевания COVID-19, а сутками ранее число зараженных составляло 13 233, сообщил в оперштабе Карелии.

За последние сутки в России выявлено 12 828 случаев COVID-19.
Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 099 323 человека.
Выздоровели 3 642 582 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 17 919 человек.

Летальных случаев за все время: 81 446, за минувшие сутки зарегистрировано 467 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 277 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 февраля остаются 611 768 человек.

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