Зафиксировано снижение количества заражений коронавирусом в России

За минувшие сутки выявлено 12 828 случаев заболевания COVID-19, а сутками ранее число зараженных составляло 13 233, сообщил в оперштабе Карелии.

За последние сутки в России выявлено 12 828 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 099 323 человека.

Выздоровели 3 642 582 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 17 919 человек.

Летальных случаев за все время: 81 446, за минувшие сутки зарегистрировано 467 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 277 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 февраля остаются 611 768 человек.