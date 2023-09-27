Рискуя жизнью, десантник из Кондопоги спас двоих раненых на спецоперации

Карельский десантник спас двоих раненых снайперов, рискуя подорваться на мине.

О героическом парне из города бумажников рассказала на своей странице в соцсети Татьяна Тимофеева, начальник управления ЗАГС Карелии.

Карельский десантник Владимир Семенов в ходе специальной военной операции спас двоих раненых снайперов, рискуя подорваться на мине, сообщила автор поста.



Десантник из Кондопоги в начале августа во время выполнения боевой задачи в ЛНР спас двоих раненых боевых товарищей.

Один из них, Николай Маков, поблагодарил Владимира.



«Спасибо тебе, что вытащил нас. На свой страх и риск пошел, мог бы и сам подорваться в темноте», — привела слова бойца Татьяна Тимофеева.



Также начальник управления ЗАГС Карелии отметила, что в День Карелии Владимир Семенов получил медаль «За отвагу».