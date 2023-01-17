«Загадочная русалка» из Петрозаводска получает удовольствие от участия в шоу на ТНТ

Стилист по волосам Виктория Гелашвили из столицы Карелии рассказала о своем участии в шоу «Бьюти Баттл».

В субботу, 25 февраля, на телеканале ТНТ стартует новый проект «Бьюти Баттл». Впервые от Петрозаводска будет участвовать стилист по волосам Виктория Гелашвили. В интервью Виктория рассказала, как прошла кастинг и будет ли бороться за миллион.

«Вообще я человек-импровизатор, раз уж мне предложили такую «сногсшибательную авантюру», то я решила получить удовольствие от каждого прожитого момента на этом шоу и насладиться процессом, хоть с миллионом, хоть без него», - смеется Виктория.

Подробнее читайте в материале ««Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь».