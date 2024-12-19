Загадочные знаки: как карелы делали пометки на своей собственности

Целая система клейм существовала в регионе еще в XX веке.

Карельские клейма — это необычная система знаков, которые люди использовали, чтобы пометить свою собственность. Их делали вместо подписи фамилий в документах, на коже скота, деревьях на заемной переписке. Об этом сообщили в паблике Myrskynhenki.

Дмитрий Золотарев отметил, что в прошлом году он увидел такие знаки, которые датируются 1923 годом. Этот факт очень заинтересовал его.

«Они употреблялись при размежевании и разделе покосов. При выполнении общественных повинностей, как починка дорог, огородов, наряды подвод и пр., постоянно пользовались подобными знаками. Эти знаки часто ставились на земельных участках, ору­диях промысла, предметах домашнего обихода и повседневного пользования, как стаканы, платки, что перешло и в высшие круги населения. На деревянных палочках-бирках должники, обозначая рубцами или крестами сумму занятых денег, ставили свой знак, в каковом случае он являлся личным знаком на заемной расписке. При безграмотности населения клейма всюду употреблялись вместо подписи на различных документах.», — сообщил очевидец.

Широкое распространение знаков позволило исследователю в короткий срок собрать около 500 знаков в двух волостях Кемского уезда — Кестеньгской и Подужемской. Свой материал он собрал во время обхода селения, а также путем расспроса местных жителей.