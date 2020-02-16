Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом

Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.

В минувшие выходные на озеро Леппясенлампи в Сортавальском районе дважды выезжала полиция. 15 февраля помощь правоохранительных органов понадобилась директору Дома композиторов Марине Братышевой и ее сыну, а на следующий день – самим сотрудникам полиции, решившим порыбачить.

Как рассказала "Столице на Онего" Марина Братышева, тревожные сигналы стали поступать от туристов, которые всегда свободно гуляли по лесным тропам рядом с гостиницей, около полутора месяцев назад. По их словам, на одном из лесных озер им не дает рыбачить мужчина-охранник, угрожает и выгоняет с водоема.

Об опасности, которая угрожает туристам, директор Дома композиторов сообщила в республиканское управление по туризму еще в январе. Но на днях она решила сама проверить, что происходит на озере. Она отправилась на рыбалку с сыном. На озере их встретил охранник.

"Я испугалась, когда он из правого кармана вытащил пистолет, щелкнул затвором у меня перед лицом. В это время у него зазвонил телефон. Он разговаривал с хозяйкой земельного участка. Стал совать мне телефон: "Поговори с нормальным человеком". Но я отказалась. Участок предпринимательницы, чье ИП зарегистрировано в Санкт-Петербурге, находится напротив лесного озера. Я находилась на территории водоема, пришла по землям лесного фонда и считала, что имела полное право здесь рыбачить. Я вызвала полицию", – отметила Братышева.

Когда приехала полиция, мужчина уже сломал удочки рыбаков. У него изъяли оружие. Но вскоре появился супруг "хозяйки" участка. Что он сказал сотрудникам МВД, директор Дома композиторов не знает, но угрожавшего ей охранника сразу отпустили.

"Нас с сыном пригласили в отделение полиции, где был составлен протокол. Я написала заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности мужчину, который угрожал мне пистолетом и сломал мои удочки", – рассказала Братышева.

Почему на озеро раздора, где бизнесмены выращивают форель, на следующий день была вызвана группа захвата, читайте в материале "Столицы на Онего".