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Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом

Новости. Общество
17:35, 17 Февраля 2020
фото: © Марина Братышева
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Предприниматели выпустили в лесное озеро, находящееся в 100 метрах от Дома композиторов форель, и угрожают расправой всем желающим порыбачить здесь местным жителям и туристам.

В минувшие выходные на озеро Леппясенлампи в Сортавальском районе дважды выезжала полиция. 15 февраля помощь правоохранительных органов понадобилась директору Дома композиторов Марине Братышевой и ее сыну, а на следующий день – самим сотрудникам полиции, решившим порыбачить.

Как рассказала "Столице на Онего" Марина Братышева, тревожные сигналы стали поступать от туристов, которые всегда свободно гуляли по лесным тропам рядом с гостиницей, около полутора месяцев назад. По их словам, на одном из лесных озер им не дает рыбачить мужчина-охранник, угрожает и выгоняет с водоема.

 

Об опасности, которая угрожает туристам, директор Дома композиторов сообщила в республиканское управление по туризму еще в январе. Но на днях она решила сама проверить, что происходит на озере. Она отправилась на рыбалку с сыном. На озере их встретил охранник.

"Я испугалась, когда он из правого кармана вытащил пистолет, щелкнул затвором у меня перед лицом. В это время у него зазвонил телефон. Он разговаривал с хозяйкой земельного участка. Стал совать мне телефон: "Поговори с нормальным человеком". Но я отказалась. Участок предпринимательницы, чье ИП зарегистрировано в Санкт-Петербурге, находится напротив лесного озера. Я находилась на территории водоема, пришла по землям лесного фонда и считала, что имела полное право здесь рыбачить. Я вызвала полицию", – отметила Братышева.

Когда приехала полиция, мужчина уже сломал удочки рыбаков. У него изъяли оружие. Но вскоре появился супруг "хозяйки" участка. Что он сказал сотрудникам МВД, директор Дома композиторов не знает, но угрожавшего ей охранника сразу отпустили.

"Нас с сыном пригласили в отделение полиции, где был составлен протокол. Я написала заявление с требованием привлечь к уголовной ответственности мужчину, который угрожал мне пистолетом и сломал мои удочки", – рассказала Братышева.

Почему на озеро раздора, где бизнесмены выращивают форель, на следующий день была вызвана группа захвата, читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

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новый
2020-02-17 18:55:55
Джокер, а можно поподробнее насчет категории "местные" ? Просто из интереса.
banan
2020-02-17 18:41:45
Интересное дело - размахивавшего перед лицом людей предметом похожим на пистолет гражданина отпустили со слов тертьего лица, мужа там кого-то. Это что вообще такое? Там полиция совсем нюх потеряла? Начальник кажется там сильно закис, а по хребтам подчиненных давненько дисцилинарка не гуляла? Думаю по такому занимательному поводу нужно срочно возбудиться следователям и республиканской прокураторе. А заодно проверить все детали происшествия. Чето тут мутно.
кир
2020-02-17 18:36:48
Как можно в цифровом веке озеро захватить? В городе без документов настроить ларьков, палаток и гаражей? Машины держать на газонах и детских площадках? А либерастам выделываться безнаказанно. Люди, опомнитесь, ещё не поздно!
Писарев
2020-02-17 18:40:55
кир, Хе-хе-хе... Я тебе больше скажу, они страну захватили.
Joker
2020-02-17 18:33:51
Уважаемая " Столица...", возьми ситуацию на контроль и держи нас в курсе !!! Заезжие коммерсанты давно не считаются с местными...
ppppp
2020-02-17 17:53:28
У меня для таких дурачков электрошокер всегда в кармане. Действует очень эффективно. На 10-15 минут отключает человека. Мало не покажется. Жаль, что это чудо мне до сих пор не попалось. Дайте координаты озера плииз, я съезжу туда на рыбалочку, научу этого чудика уму-разуму.
новый
2020-02-17 17:48:00
Какая прелесть. Это весьма забавно, когда куркули и вербованные воюют меж собой на отжатой у финнов территории
Гость
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