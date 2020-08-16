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Заявки на подключение к электросетям энергетики принимают онлайн

Новости. Общество
09:31, 17 Августа 2020
фото: © "Россети Северо-Запад"
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Карельский филиал "Россети Северо-Запад" продолжает работать с клиентами в дистанционном формате.

Напомним, что в связи с действующим в Карелии режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, пункты обслуживания приостановили очный прием потребителей.

Заявки на технологическое присоединение к электросетям специалисты компании принимают через онлайн-сервис портал-тп.рф. Это единый канал подачи заявок в электронной форме, где также есть возможность рассчитать стоимость услуг и необходимую мощность подключаемых устройств, ознакомиться с интерактивной картой загрузки центров питания.

Обратиться за услугой через интернет могут как физические, так и юридические лица.

В Карельском филиале отметили, что после снятия в регионе режима повышенной готовности, очный прием посетителей возобновится только в главном клиентском центре в Петрозаводске на улице Кирова 45. Другие пункты обслуживания – в Кеми и Сортавала – продолжат функционировать в дистанционном режиме.

Дополнительную информацию по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям компании "Россети Северо-Запад" можно получить по единому бесплатному номеру телефона 8-800-220-0-220.

Помните: самовольное подключение к электрическим сетям – незаконно и крайне опасно! Действующее энергооборудование, находящееся под напряжением, представляет смертельную угрозу. Для подключения объектов к электроснабжению обращайтесь в электросетевую организацию.

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