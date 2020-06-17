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Заявление на федеральном канале: В Петрозаводске ребенок и беременная женщина находятся в опасности

Новости. Общество
06:40, 18 Июня 2020
фото: © Depositphotos / by_ShiShkin
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Следственные органы начали проверку после заявления петрозаводчанки на федеральном канале о том, что поведение ее пьяного брата представляет опасность для беременной сожительницы и годовалого ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

Информация о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка в Карелии, изложенная в телевизионном сюжете, стала основанием для проведения доследственной проверки, рассказали в ведомстве.

В среду 17 июня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором была рассказана история о семье, проживающей в Петрозаводске.

В передаче женщина сообщила, что переживает за своего годовалого племянника, который проживает со своим отцом, злоупотребляющим спиртными напитками, и поведение которого может представлять опасность для ребенка и беременной сожительницы.

Изложенная в сюжете информация явилась основанием для проведения доследственной проверки следственными органами Следкома Карелии. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Комментарии

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delphi
2020-06-18 07:14:14
А ведь скорее всего до выхода в эфир обращались в соответствующие органы.
Гость
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