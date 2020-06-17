Заявление на федеральном канале: В Петрозаводске ребенок и беременная женщина находятся в опасности

Следственные органы начали проверку после заявления петрозаводчанки на федеральном канале о том, что поведение ее пьяного брата представляет опасность для беременной сожительницы и годовалого ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

Информация о нарушении прав несовершеннолетнего ребенка в Карелии, изложенная в телевизионном сюжете, стала основанием для проведения доследственной проверки, рассказали в ведомстве.

В среду 17 июня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет, в котором была рассказана история о семье, проживающей в Петрозаводске.

В передаче женщина сообщила, что переживает за своего годовалого племянника, который проживает со своим отцом, злоупотребляющим спиртными напитками, и поведение которого может представлять опасность для ребенка и беременной сожительницы.

Изложенная в сюжете информация явилась основанием для проведения доследственной проверки следственными органами Следкома Карелии. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.