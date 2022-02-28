Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии

Антимонопольная служба Карелии усмотрела признаки нарушения законодательства в заявлении руководства сети строительных гипермаркетов ЦСК о прогнозируемом росте цен из-за «геополитической ситуации».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УФАС.

«В связи с публичным размещением в сети Интернет… подписанного коммерческим директором „ЦСК“ Гуничевым Ю. М. письма от 24.02.2022 № 3, в котором указано, что „в связи со сложной геополитической ситуацией и кризисом в финансовой сфере“ производителями и поставщиками прогнозируется дефицит и значительный рост цен на различные виды строительной продукции и материалы, Карельское УФАС России проведет расследование на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства», — пояснили в УФАС.

Ведомство выдало должностным лицам ЦСК предостережения «о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства».

По мнению УФАС, публичное распространение подобной информации может быть воспринято другими продавцами стройматериалов «как руководство к действию, и привести к необоснованному росту цен».

«Более того, подобные заявления могут восприниматься покупателями как объявление о состоявшемся факте роста цен, вызвать ажиотажный спрос на продукцию, и, как следствие, привести к созданию дефицита», — добавили в УФАС.