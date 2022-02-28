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Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии

Новости. Общество
14:10, 01 Марта 2022
фото: © ЦСК

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Антимонопольная служба Карелии усмотрела признаки нарушения законодательства в заявлении руководства сети строительных гипермаркетов ЦСК о прогнозируемом росте цен из-за «геополитической ситуации».

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УФАС.

«В связи с публичным размещением в сети Интернет… подписанного коммерческим директором „ЦСК“ Гуничевым Ю. М. письма от 24.02.2022 № 3, в котором указано, что „в связи со сложной геополитической ситуацией и кризисом в финансовой сфере“ производителями и поставщиками прогнозируется дефицит и значительный рост цен на различные виды строительной продукции и материалы, Карельское УФАС России проведет расследование на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства», — пояснили в УФАС.

Ведомство выдало должностным лицам ЦСК предостережения «о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства».

По мнению УФАС, публичное распространение подобной информации может быть воспринято другими продавцами стройматериалов «как руководство к действию, и привести к необоснованному росту цен».

«Более того, подобные заявления могут восприниматься покупателями как объявление о состоявшемся факте роста цен, вызвать ажиотажный спрос на продукцию, и, как следствие, привести к созданию дефицита», — добавили в УФАС.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2022-03-01 15:47:56
Кому что... а этим - мать родна.
баян
2022-03-01 15:43:56
Это все делается специально как можно больше заработать а потом сбежать.а кое кому надо сделать вывод кто с нами и кто не за нас
VladPTZ
2022-03-01 15:21:56
По моим наблюдениям ЦСК уже с 1 марта начал взвинчивать цены.
Михаил
2022-03-01 15:15:26
Ну усмотрела и что дальше? Пальчиком погрозит?
sergo
2022-03-01 14:38:44
В понедельник успел купить в ЦСК котел за 39 тысяч. А сегодня он же стоит 54370 руб. Вот как то так.
А УФАС может и дальше слюной брызгать. Толку то от них никакого.
экcперд
2022-03-01 14:36:15
Торгашей в игнор
Гость
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