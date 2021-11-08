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Заявления на единовременную выплату для строительства дома в Карелии будут приниматься с 10 января

Новости. Общество
10:16, 08 Ноября 2021
фото: © Нина Зотина / РИА Новости

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У жителей Карелии остается менее двух месяцев для того, чтобы зарегистрировать право собственности на построенный индивидуальный жилой дом и получить право на компенсацию расходов на строительные материалы.

Депутаты Законодательного собрания Карелии на заседании 15 сентября приняли закон, согласно которому жители Карелии с 2022 года смогут получить единовременную выплату на строительство дома.

Республиканский закон «О единовременной денежной выплате гражданам в целях возмещения расходов на приобретение строительных материалов для строительства объекта индивидуального жилищного строительства» подготовлен по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова.

Единовременная денежная выплата из бюджета Карелии будет предоставляться жителям республики, которые с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и зарегистрировали объект недвижимости площадью не менее 70 м2 в срок с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

В республиканском бюджете заложены 40 млн рублей, которые будут выплачиваться заявителям, в порядке очередности обращения. Заявления на выплату будут приниматься Центрами социальной работы с первого рабочего дня будущего года — 10 января 2022 года.  

Размер выплаты на возмещение расходов на приобретение строительных материалов для многодетных семей составит 100 тысяч рублей, для остальных граждан — 50 тысяч рублей.

«Строительство собственного дома для многих жителей республики, особенно в сельской местности — реальная возможность улучшить жилищные условия. Но подорожание строительных материалов в этом году стало серьезным сдерживающим фактором. Знаю об этом из обращений, которые поступают мне в социальных сетях. Люди опасаются, что не смогут завершить уже начатое строительство. Поэтому совместно с председателем Законодательного собрания республики Элиссаном Шандаловичем предложили компенсировать жителям республики часть затрат на материалы для строительства дома», — написал Артур Парфенчиков в соцсети «ВКонтакте».

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