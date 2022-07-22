Закипевший арбуз с запахом хлорки испугал жителей Карелии (ФОТОФАКТ)

В Кеми торгуют опасными арбузами, которые закипают и вздуваются.

В паблике «Подслушано l Кемь» опубликовали фото страшной покупки. Арбуз, из которого идет пена, испугал местных жителей.

«Купили вечером арбуз, с утра перекрестились, что не стали сразу есть... Закипел, вздулся, внутри по запаху, оказалось, что-то похожее на хлорку...», - комментируют авторы фото.

Ранее сообщалось, в Карелии пациентов больницы кормили маслом сомнительного качества.