Закипевший арбуз с запахом хлорки испугал жителей Карелии (ФОТОФАКТ)

В Кеми торгуют опасными арбузами, которые закипают и вздуваются.
В паблике «Подслушано l Кемь» опубликовали фото страшной покупки. Арбуз, из которого идет пена, испугал местных жителей.
«Купили вечером арбуз, с утра перекрестились, что не стали сразу есть... Закипел, вздулся, внутри по запаху, оказалось, что-то похожее на хлорку...», - комментируют авторы фото.
Ранее сообщалось, в Карелии пациентов больницы кормили маслом сомнительного качества.
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