В Карелии пациентов больницы кормили маслом сомнительного качества

Фальсификат сливочного масла обнаружили в учреждении здравоохранения Карелии, сообщили в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.

В июле специалистами Испытательного центра Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории в очередной раз выявлен фальсификат сливочного масла. Пробу масла сливочного «Крестьянского» с массовой долей жира 72,5% в лабораторию направило Североморское управление Россельхознадзора после проверки одного из учреждений здравоохранения Карелии.

«Неоспоримым фактом наличия фальсификации служит выявление в пробе фитостеринов растительных масел, а также не соответствие жирно-кислотного состава пробы ГОСТ 32261-2013 „Масло сливочное. Технические условия“», — говорится в сообщении ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

По словам руководителя Испытательного центра Жанны Баргман, данный случай не является уникальным, а проблема поставки некачественной и фальсифицированной молочной продукции в социальные учреждения носит массовый характер и требует пристального внимания.

«Только за 2022 год Учреждением в 42 пробах молочной продукции было выявлено наличие признаков фальсификации в части замены молочного жира на растительные масла, несоответствия по жирно-кислотному составу, 34 из которых были отобраны в социальных учреждениях. Особую тревогу вызывает тот факт, что некачественная фальсифицированная молочная продукции поступала в рацион социально незащищенных групп людей (дети, пациенты учреждений здравоохранения, пожилые люди и инвалиды, заключенные)», — прокомментировала Жанна Бергман.

Ранее сообщалось, массовые поставки некачественного питания в школы, детсады и больницы выявлены в Карелии.