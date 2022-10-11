Закладчика наркотиков из Карелии задержали на железной дороге в Ленобласти

Транспортные полицейские поймали уроженца Карелии, когда он делал тайники-закладки с амфетамином и мефедроном около железнодорожного полотна в Ленинградской области.

Рядом с железнодорожной станцией Ивановская Кировского района по подозрению в обороте психотропных веществ и наркотических средств был выявлен 32-летний уроженец Карелии. Об этом сообщили в транспортной полиции Ленобласти.

Стражи магистралей задержали мужчину во время закладки наркотиков вблизи железнодорожного полотна. Во время личного досмотра обнаружили и изъяли два пакетика с веществами белого цвета и два шприца с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон и амфетамин массой 290 граммов.

Сотрудниками транспортной полиции установлено, что фигурант распространял запрещенные средства и вещества через тайники-закладки на территории Санкт-Петербурга.

Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражу, грабеж и мошенничество.

Возбуждено уголовное дело. Уроженцу Карелии грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина взят под стражу.