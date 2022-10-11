Закладчика наркотиков из Карелии задержали на железной дороге в Ленобласти

Транспортные полицейские поймали уроженца Карелии, когда он делал тайники-закладки с амфетамином и мефедроном около железнодорожного полотна в Ленинградской области.
Рядом с железнодорожной станцией Ивановская Кировского района по подозрению в обороте психотропных веществ и наркотических средств был выявлен 32-летний уроженец Карелии. Об этом сообщили в транспортной полиции Ленобласти.
Стражи магистралей задержали мужчину во время закладки наркотиков вблизи железнодорожного полотна. Во время личного досмотра обнаружили и изъяли два пакетика с веществами белого цвета и два шприца с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон и амфетамин массой 290 граммов.
Сотрудниками транспортной полиции установлено, что фигурант распространял запрещенные средства и вещества через тайники-закладки на территории Санкт-Петербурга.
Выяснилось, что мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за кражу, грабеж и мошенничество.
Возбуждено уголовное дело. Уроженцу Карелии грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина взят под стражу.
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