Заключенные из Карелии стали победителями в номинации «тележурналистика» на всероссийском конкурсе

Осужденные исправительных учреждений Карелии признаны лучшими в Дельфийском чемпионате, сообщили в УФСИН республики.

В 2021 году участие в чемпионате приняло рекордное количество человек – более 5 тысяч осужденных из 76 территориальных органов ФСИН России.

Из четырнадцати номинаций осужденные исправительных учреждений Карелии стали победителями в двух - "тележурналистика" и "художественные ремесла".

Организаторами мероприятия выступили ФСИН России, Санкт - Петербургский университет ФСИН России и территориальные органы ФСИН России при поддержке Национального Дельфийского совета России.

Чемпионат проводился в три этапа в очном, заочном формате и в различных номинациях: театр, художественное чтение, рисунок, живопись, эстрадное пение, сольное народное пение, ансамблевое народное исполнение, тележурналистика, фотография, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн одежды, художественные ремесла и народные инструменты.