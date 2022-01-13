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Заключенные из Карелии стали победителями в номинации «тележурналистика» на всероссийском конкурсе

Новости. Общество
18:40, 13 Января 2022
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Осужденные исправительных учреждений Карелии признаны лучшими в Дельфийском чемпионате, сообщили в УФСИН республики.

В 2021 году участие в чемпионате приняло рекордное количество человек – более 5 тысяч осужденных из 76 территориальных органов ФСИН России.

Из четырнадцати номинаций осужденные исправительных учреждений Карелии стали победителями в двух - "тележурналистика" и "художественные ремесла".

Организаторами мероприятия выступили ФСИН России, Санкт - Петербургский университет ФСИН России и территориальные органы ФСИН России при поддержке Национального Дельфийского совета России.

Чемпионат проводился в три этапа в очном, заочном формате и в различных номинациях: театр, художественное чтение, рисунок, живопись, эстрадное пение, сольное народное пение, ансамблевое народное исполнение, тележурналистика, фотография, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, дизайн одежды, художественные ремесла и народные инструменты.

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Комментарии

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Михаил
2022-01-13 18:46:29
Срочно заезжаю на зону, какие перспективы открываются, просто дух захватывает.
Hoвый
2022-01-13 18:46:21
исследователь дмитриев скоро будет на строгом режиме журнал здоровья издавать. Навык имеется.
Гость
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