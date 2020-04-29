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Заключенные Карелии смастерили макет реконструкции боя во времена ВОВ (ФОТО)

Новости. Общество
18:00, 29 Апреля 2020
фото: © УФСИН Карелии
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В исправительной колонии №1 открылась выставка, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По сообщению УФСИН по Карелии, в библиотеке колонии подготовили подборку книг о военных событиях 1941-1945 гг. Осужденные оформили информационный стенд с памятными датами и значимыми событиями Великой Отечественной войны.

Главным украшением выставки стал макет реконструкции сражения советских войск с немецкими захватчиками. Инициативная группа осужденных воссоздала макет участка боя восточнее города Ельца вблизи хутора Вязовой. Сражение выпало на 6 декабря 1941 года. Войска западного фронта, измотав противника в предшествующих боях перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате наступления обе эти группировки были разбиты.

 

 

Ранее заключенные в Карелии изготовили макет оборонительных сооружений на горе Лысуха.

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