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Заключенные в Карелии изготовили макет оборонительных сооружений на горе Лысуха

Новости. Общество
14:14, 23 Апреля 2020
фото: © УФСИН Карелии
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Осужденные РБ-2 смастерили макет оборонительных сооружений под Медвежьегорском, сообщили в УФСИН по Карелии.

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заключенные подготовили очередной проект, при подготовке которого творческая группа тщательно изучила историю военных событий 1941-1944 гг., по фотографиям воссоздала уменьшенную копию одного из дзотов оборонительных сооружений в районе Медвежьегорска.

Линия оборонительных укреплений "Гора Лысуха" выстроена в два эшелона и охватывает участок протяжённостью 40-50 км от Повенецкого залива до озера Сегозеро. Она представляет собой практически непрерывную гряду из дотов, противотанковых надолбов, огневых точек и т.д., несмотря на то что местность в этом районе и без того труднопроходимая, напомнили в ведомстве.

 


Макет займёт оборонительных сооружений на горе Лысуха достойное место в экспозиции уголка боевой славы, создаваемого в учреждении ко Дню Победы, сообщили в УФСИН по Карелии.

Ранее осужденные ИК-7 в Карелии воссоздали события боя во времена ВОВ.

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