Заключенные Карелии займутся изготовлением металлических корпусов для офисных светильников

Новое деревообрабатывающее и металлообрабатывающее оборудование закупили для колоний Карелии, сообщили в УФСИН Карелии.

На сегодняшний день в ИК-1, располагающейся в поселке Надвоицы, и ИК-9 Петрозаводска уже поступило 11 единиц деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования.

Теперь надвоицкая колония сможет выйти на новый уровень качества по производству мебели из ЛДСП. А у ИК-9 появиться возможность освоить совершенно новый для региона вид продукции – металлических корпусов для светодиодных офисных светильников.

В результате заключенные могут быть обеспечены работой и заработной платой. Работая, они могут выплачивать ущерб, нанесенный государству или гражданам, а также нарабатывать трудовой стаж, накапливать страховую часть пенсии, что важно для их социальной адаптации после освобождения.

На поступившем оборудовании дополнительно трудоустроено 28 осужденных, уточнили в УФСИН Карелии.

Современная техника и оборудование поступает в колонии в рамках федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы", направленной на развитие промышленности уголовно-исполнительной системы.

Ранее сообщалось, что заключенные на зоне в Карелии собрали первый урожай огурцов.