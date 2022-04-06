Заключенные колонии в Петрозаводске отметили Благовещение

В исправительной колонии №9 на Птицефабрике в храме Ионы Яшезерского священнослужители провели праздничное богослужение, таинство исповеди и причастия, сообщили в УФСИН Карелии.

В канун православного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы исправительную колонию №9 посетили помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и протоиерей Андрей Мазаев.

В храме Ионы Яшезерского священнослужители провели праздничное богослужение, таинство исповеди и причастия. На мероприятии присутствовало порядка 50 осужденных.

Праздник Благовещение Богородицы считается одним из самых радостных и светлых дней в православном христианском мире. Этот праздник отмечается в один и тот же день 7 апреля и дата его не изменятся. С давних времен Благовещение вызывало настоящий трепет среди христиан. Праздник символизирует предание о возвращении вести от архангела Гавриила матери Иисуса, когда она узнала о скором рождении Сына Божьего.

По сегодняшний день этот праздник считается одним из самых великих и почитаемых.