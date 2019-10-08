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Новости. Общество
17:20, 08 Октября 2019
фото: УФСИН Карелии

Заключенные обнесли забором территорию ярмарки в Петрозаводске

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Колония №9 выполнила контракт на 1,9 млн рублей по изготовлению и установке ограждения на ярмарочной площади на улице Инженерной, сообщили в УФСИН Карелии.

Накануне проведения 25-й сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске на улице Инженерной завершились работы по установке ограждения вокруг площадки проведения мероприятия. Сумма выполненного контракта составила 1,9 млн рублей.

Ограждение было изготовлено осужденными на участке металлообработки исправительной колонии №9. Для выполнения работ по установке ограждения на территории ярмарочной площадки было привлечено 4 осужденных участка колонии-поселения ИК-9.

На торжественном открытии 25-й осенней ярмарки представители ИК-9 и управления ФСИН по Республике Карелия были отмечены Благодарственными письмами главы Петрозаводска за оказанную помощь.

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Комментарии

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тетка
2019-10-08 18:30:37
Танки на пл. Кирова нашей мэрии милее, чем ярмарка.
кир
2019-10-08 17:27:32
Вот они ростки другой жизни. А так просто болтались бы по городу, пили, дрались и воровали. Новое - это хорошо забытое старое!
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