890x80
Реклама
Почему важно иметь свой сайт, а не полагаться на соцсети?
07.07.2022 15:38
Гимнаст из Петрозаводска завоевал медаль Кубка России (ВИДЕО)
11.07.2022 17:40
Помойка, от запаха которой «усы выпадают», обнаружена в Петрозаводске
Сегодня 08:20

Заключенные помогут благоустроить Петрозаводск

Новости. Общество
13:55, 12 Июля 2022
фото: © УФСИН РФ по РК

Новости партнеров

Исправительная колония №9 изготовит 50 контейнерных площадок для мусора и 40 остановочных комплексов, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках заключенных контрактов с администрацией Петрозаводска колония выполнила заказ на изготовление 50 контейнерных площадок закрытого типа из современных древесно-полимерных композитных панелей для сбора твердых бытовых отходов. В настоящее время уже установлено 10 комплексов. На территориях, определенных администрацией города, продолжается заливка фундаментов и установка площадок.

До 1 октября планируется завершение всех работ.
Кроме того, колония выполняет заказ на изготовление 40 остановочных комплексов для благоустройства города. Для выполнения заказа создано 14 рабочих мест для осужденных, что способствует решению таких вопросов как занятость, приобретение трудовых навыков, получение заработной платы, позволяющей выплачивать алименты и иные судебные иски.

"В исправительной колонии №9 оборудован цех по металлообработке, установлено современное оборудование, организовано изготовление различных изделий из металлоконструкций. К примеру, производят павильоны для остановок общественного транспорта, контейнерные площадки и мусорные контейнеры, навесы, ограждения, вольеры для животных, кованые изделия и многое другое. ИК-9 обеспечивает трудовую занятость осужденных, получение необходимых навыков в работе, а также гарантирует соответствующее качество поставляемой продукции", - поясняет заместитель начальника УФСИН России по Республике Карелия полковник Иван Антипов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2022, 15:28
Стало известно, когда в Карелию вернется 32-градусная жара
10.07.2022, 14:35
Трупы двух человек обнаружили под асфальтом во время дорожных работ в Карелии
10.07.2022, 20:27
Трех человек увезли в больницу после ДТП под Петрозаводском (ФОТО)
09.07.2022, 20:30
В России резко упали ставки по потребительским кредитам
10.07.2022, 15:24
В Следкоме предположили, как могли появиться под асфальтом останки людей, обнаруженные в Карелии
11.07.2022, 07:00
Останки, найденные под асфальтом на дороге в Карелии, могут скрывать трагедию (ФОТО 18+)

Аналитика

11.07.2022 14:40
Капитал
«Люди боятся прийти к нам»
Фермеры в Карелии напуганы и отказываются брать деньги у государства после возбуждения резонансного уголовного дела Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.
Заповедные деньги довели до уголовного дела
08.07.2022 12:34
Выборы-2022: кого допустят к борьбе за губернаторское кресло в Карелии?
07.07.2022 10:15
«Когда вы уедете?»: 96-летняя участница войны неожиданно для себя осталась без дома
06.07.2022 18:20
Что важно знать, чтобы подростка не обманули при трудоустройстве
05.07.2022 12:50
Не культурное наследие, но лакомый кусок
01.07.2022 12:24
Земельные участки для льготников «слетели с границ»
28.06.2022 10:39
Вся аналитика

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.