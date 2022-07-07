Заключенные помогут благоустроить Петрозаводск

Исправительная колония №9 изготовит 50 контейнерных площадок для мусора и 40 остановочных комплексов, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках заключенных контрактов с администрацией Петрозаводска колония выполнила заказ на изготовление 50 контейнерных площадок закрытого типа из современных древесно-полимерных композитных панелей для сбора твердых бытовых отходов. В настоящее время уже установлено 10 комплексов. На территориях, определенных администрацией города, продолжается заливка фундаментов и установка площадок.

До 1 октября планируется завершение всех работ.

Кроме того, колония выполняет заказ на изготовление 40 остановочных комплексов для благоустройства города. Для выполнения заказа создано 14 рабочих мест для осужденных, что способствует решению таких вопросов как занятость, приобретение трудовых навыков, получение заработной платы, позволяющей выплачивать алименты и иные судебные иски.

"В исправительной колонии №9 оборудован цех по металлообработке, установлено современное оборудование, организовано изготовление различных изделий из металлоконструкций. К примеру, производят павильоны для остановок общественного транспорта, контейнерные площадки и мусорные контейнеры, навесы, ограждения, вольеры для животных, кованые изделия и многое другое. ИК-9 обеспечивает трудовую занятость осужденных, получение необходимых навыков в работе, а также гарантирует соответствующее качество поставляемой продукции", - поясняет заместитель начальника УФСИН России по Республике Карелия полковник Иван Антипов.