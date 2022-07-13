890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
27.07.2022 15:31
«Они супермонстры». Детям в скандальном походе по Ладоге ничто не угрожало?
27.07.2022 10:24

Заключенные установят в Петрозаводске 40 антивандальных остановок до конца ноября

Новости. Общество
08:20, 28 Июля 2022
фото: Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

УФСИН России по Карелии приступило к работам по установке новых остановок общественного транспорта в столице Карелии.

В Петрозаводске начались работы по демонтажу старых остановочных павильонов и установке новых. Подрядчик - УФСИН России по Карелии. На Ключевой и на Кукковке уже убрали часть старых конструкций. Под новые объекты уже подготовили закладные элементы, сообщили в мэрии города.  

Антивандальные металлические конструкции будут оборудованы деревянными скамейками и урнами. Сейчас работы ведут на 11 остановках:

- на пересечении улиц Кемской и Петрова;

- «Кафе «Эйла» – в районе д. 25 по Комсомольскому пр. (четная сторона);

- «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (четная сторона);

- «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (нечетная сторона);

- «ул. Балтийская конечная» – в районе д. 35 по Балтийской ул.;

- «ул. Парфенова» – в районе д. 2 по ул. Парфенова;

- «ул. Щербакова» – в районе пересечения Ключевского ш. и ул. Щербакова (четная сторона);

- «Гвардейская ул.» – в районе д. 21 по Гвардейской ул.;

- «ул. Антонова» – в районе д. 15 по ул. Репникова;

- «ул. Ключевая» – в районе д. 27 по ул. Репникова;

- «ул. Сегежская» – в районе д. 3 по ул. Репникова (четная сторона).

Всего в этом году установят 40 новых павильонов ожидания общественного транспорта в разных районах города. Подрядчик должен завершить монтаж до ноября.

Ранее сообщалось, ветер повалил остановку в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.07.2022, 14:48
Погранзастава в Карелии на границе с Финляндией превратилась в руины и ее пытались продать (ФОТО)
21.07.2022, 14:57
Ромашки для Ди
21.07.2022, 16:30
Консьержка дома в Петрозаводске рассказала об убитой девушке и ее соседе
27.07.2022, 15:31
Погода будет как осенью: в Карелию идут холода
23.07.2022, 11:46
Масштабное отключение света ждет жителей Петрозаводска этой ночью
22.07.2022, 11:19
Военкомат Петрозаводска предложил жителям записываться в воинские подразделения для отправки на Украину

Чтиво

20.07.2022 13:15
Личное мнение
Есть кони, а есть «мерины»
Байк-фестиваль — коммерческое предприятие, и если не поддерживать там элементарные правила поведения, зрители просто перестанут туда ездить.
Вы мечтаете — мы воплощаем! Уникальный дом построят в Петрозаводске
20.07.2022 09:00
Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?
19.07.2022 16:55
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.