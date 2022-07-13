Заключенные установят в Петрозаводске 40 антивандальных остановок до конца ноября

УФСИН России по Карелии приступило к работам по установке новых остановок общественного транспорта в столице Карелии.

В Петрозаводске начались работы по демонтажу старых остановочных павильонов и установке новых. Подрядчик - УФСИН России по Карелии. На Ключевой и на Кукковке уже убрали часть старых конструкций. Под новые объекты уже подготовили закладные элементы, сообщили в мэрии города.

Антивандальные металлические конструкции будут оборудованы деревянными скамейками и урнами. Сейчас работы ведут на 11 остановках:

- на пересечении улиц Кемской и Петрова;

- «Кафе «Эйла» – в районе д. 25 по Комсомольскому пр. (четная сторона);

- «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (четная сторона);

- «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (нечетная сторона);

- «ул. Балтийская конечная» – в районе д. 35 по Балтийской ул.;

- «ул. Парфенова» – в районе д. 2 по ул. Парфенова;

- «ул. Щербакова» – в районе пересечения Ключевского ш. и ул. Щербакова (четная сторона);

- «Гвардейская ул.» – в районе д. 21 по Гвардейской ул.;

- «ул. Антонова» – в районе д. 15 по ул. Репникова;

- «ул. Ключевая» – в районе д. 27 по ул. Репникова;

- «ул. Сегежская» – в районе д. 3 по ул. Репникова (четная сторона).

Всего в этом году установят 40 новых павильонов ожидания общественного транспорта в разных районах города. Подрядчик должен завершить монтаж до ноября.

Ранее сообщалось, ветер повалил остановку в Петрозаводске.