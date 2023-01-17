Заключенные в Карелии написали о свободе красивым почерком

В сегежской колонии прошел конкурс на лучший каллиграфический почерк, сообщили в УФСИН Карелии.

В колонии №7 провели конкурс на лучший каллиграфический почерк. Он прошел в рамках всемирного дня ручного письма, сообщили в УФСИН Карелии.



Организаторы напомнили осужденным о необходимости практиковать письменные навыки в эпоху цифровых технологий и предложили испытать свои способности к каллиграфии.



В колонии отметили, что задачи подобных встреч – не только провести свободное время, но и «возможность показать осужденным, как неповторим почерк, чтобы не дать ему стать потерянным искусством».









