Заключенные в Карелии нарисовали новогодние плакаты и получили награды (ФОТО)

В исправительной колонии №1 в Карелии прошел конкурс новогодних плакатов.

Главным объектом творчества стал символ Нового 2021 года – бык, сообщили в региональном УФСИН. Осужденные проявили фантазию и свои художественные способности при создании праздничных стенгазет. Все плакаты позже разместили в жилых помещениях отрядов для создания новогоднего настроения.





Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли представители администрации колонии. При изготовлении плакатов кто-то сделал упор на красочность, кто-то больше уделил внимание поздравлениям и стихам. Авторов всех представленных работ поощрили правами начальника колонии, победителей конкурса – наградили грамотами.





- Участие в подобных конкурсах дает возможность осужденным самореализоваться в творчестве, формирует умение направлять свою энергию в конструктивное русло, организовать полезный досуг, - отметил заместитель начальника учреждения Юрий Сенканец.