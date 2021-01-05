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Заключенные в Карелии нарисовали новогодние плакаты и получили награды (ФОТО)

Новости. Общество
08:53, 06 Января 2021
фото: УФСИН по Карелии
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В исправительной колонии №1 в Карелии прошел конкурс новогодних плакатов.

Главным объектом творчества стал символ Нового 2021 года – бык, сообщили в региональном УФСИН. Осужденные проявили фантазию и свои художественные способности при создании праздничных стенгазет. Все плакаты позже разместили в жилых помещениях отрядов для создания новогоднего настроения.



Работы участников оценивало жюри, в состав которого вошли представители администрации колонии. При изготовлении плакатов кто-то сделал упор на красочность, кто-то больше уделил внимание поздравлениям и стихам. Авторов всех представленных работ поощрили правами начальника колонии, победителей конкурса – наградили грамотами.



- Участие в подобных конкурсах дает возможность осужденным самореализоваться в творчестве, формирует умение направлять свою энергию в конструктивное русло, организовать полезный досуг, - отметил заместитель начальника учреждения Юрий Сенканец.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-06 11:27:16
Тьфу, достали. :)
театральный критик
2021-01-06 11:19:04
Офф сильно разочарован в тематике :)
Гость
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