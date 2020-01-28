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Заключенные в Карелии облачились в костюмы чеховских героев (ФОТО)

Новости. Общество
17:40, 29 Января 2020
фото: © Столица на Онего
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В исправительной колонии № 7 прошел литературный вечер, посвященный 160-летию со дня рождения Чехова.

В среду, 29 января, осужденные приняли участие в литературном вечере. Проведению мероприятия предшествовала большая подготовка – осужденные под руководством преподавателей изучили биографию писателя и основные вехи его творчества. Облачившись в костюмы 19 века, актеры обыгрывали отрывки из произведений Антона Чехова.


© УФСИН по Карелии

"Знакомство осужденных с творчеством писателей повышает не только их общий образовательный и культурный уровень, но и прививают им положительные человеческие качества: человеколюбие, сострадание, уважение к себе и к окружающим. После таких лекций о литературе в библиотеке колонии прибавляется читателей", – отметил начальник воспитательного отдела колонии Леонид Свердлов.


© УФСИН по Карелии

Ранее стало известно, за какие преступление чаще всего попадают в колонии Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-01-29 17:52:39
Работать не пробовали ?
xxxx xxxx
2020-01-29 18:05:21
новый, за два мрота пахать на дядю и завидовать через телевизор которые там красуются?
Гость
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