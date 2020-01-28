Заключенные в Карелии облачились в костюмы чеховских героев (ФОТО)

В исправительной колонии № 7 прошел литературный вечер, посвященный 160-летию со дня рождения Чехова.

В среду, 29 января, осужденные приняли участие в литературном вечере. Проведению мероприятия предшествовала большая подготовка – осужденные под руководством преподавателей изучили биографию писателя и основные вехи его творчества. Облачившись в костюмы 19 века, актеры обыгрывали отрывки из произведений Антона Чехова.





© УФСИН по Карелии

"Знакомство осужденных с творчеством писателей повышает не только их общий образовательный и культурный уровень, но и прививают им положительные человеческие качества: человеколюбие, сострадание, уважение к себе и к окружающим. После таких лекций о литературе в библиотеке колонии прибавляется читателей", – отметил начальник воспитательного отдела колонии Леонид Свердлов.





© УФСИН по Карелии

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