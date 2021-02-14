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Заключенные в Карелии оказали помощь детям, больным раком

Новости. Общество
11:32, 15 Февраля 2021
фото: © УФСИН Карелии
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Исправительная колония №1 приняла участие в благотворительной акции по оказанию помощи детям, больным раком, сообщили в УФСИН Карелии.

В рамках Всемирного дня борьбы против рака у детей, администрация исправительной колонии №1 совместно с благотворительным фондом им. Арины Тубис провела благотворительную лотерею "Навстречу жизни".

Исправительным учреждением предоставлена сувенирная продукция - нарды и шашки ручной работы - в качестве лотов для победителей в благотворительной лотерее. Каждое изделие изготовлено из березы с резной техникой изображения.

Деньги, собранные от участия в лотерее, направляются Благотворительным фондом им. Арины Тубис на поддержку детей с онкологическими заболеваниями в рамках Всемирного дня борьбы против рака у детей.

Фонд им. Арины Тубис - это первая некоммерческая организация в Республике Карелия, которая помогает тяжелобольным детям и взрослым. Направлений работы фонда, несмотря на его молодой возраст, немало: это сбор благотворительной финансовой помощи на лечение, операции, неоплачиваемые квотами, организация жизненно необходимых обследований, покупка медикаментов, организация высококвалифицированной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-15 11:49:43
Не верю зэкам. С какими помыслами делают? С тёмными, наверное. А выйдут на волю и опять нож воткнут в бок.
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