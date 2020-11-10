Заключенные в Карелии приняли участие в конкурсе социальных плакатов

В исправительной колонии №9 подвели итоги конкурса плакатов, темой которых стала профилактика повторной преступности.

Как рассказали в УФСИН по Карелии, в конкурсе приняли участие осужденные всех отрядов учреждения, включая тех, кто посещает творческие кружки и студии, функционирующие в исправительном учреждении. На суд жюри было направлено более 20 плакатов. Каждый отряд представлял несколько работ, но лишь 3 лучшие творческие работы «боролись» за победу.

Тематика социальных плакатов была направлена на профилактику повторной преступности.

Члены жюри оценивали степень информативности, яркость, неординарность плаката и, конечно же, творческий подход к выполнению работы.

Ранее сообщалось, что турнир по киберспорту для заключенных провели в Карелии.