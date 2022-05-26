Заключенные в Карелии продают поросят

ИК-1 в Надвоицах выставила на продажу месячных поросят и парное мясо свинины.

Исправительная колония в Надвоицах производит продажу молодняка свиней, возраст 1 месяц, в наличии имеется 4 свинки. Цена - 250 рублей за кг живого веса. Такое объявление опубликовали в паблике «Надвоицы online».

Кроме того, у заключенных можно приобрести парное мясо свинины, мясо на кости/на шкуре за 300 рублей за кг. Субпродукты 1 категории (сердце, язык, печень) обойдутся в 195 рублей, а субпродукты 2 категории (голова, легкое, почки) – в 64 рубля.

Торгуют в колонии и яйцом куриным. Один десяток стоит 76 рублей.

Ранее сообщалось, заключенные изготовят 40 антивандальных остановок для Петрозаводска.