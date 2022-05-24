Заключенные изготовят 40 антивандальных остановок для Петрозаводска

Новости. Общество
12:23, 25 Мая 2022
фото: © Администрация Петрозаводска
Новые остановочные павильоны появятся в течение нескольких месяцев в разных районах города.
В Петрозаводске в течение нескольких месяцев установят 40 новых павильонов ожидания общественного транспорта. Их изготовит исправительная колония №9 в соответствии с муниципальным контрактом, который был заключен в конце 2021 года, сообщили в администрации города.
Антивандальные металлические конструкции будут оборудованы деревянными скамейками и урнами. В настоящий момент согласован список из 24 остановочных комплексов, на которых установят павильоны в первую очередь. Он формировался с учетом обращений горожан.
- «Кафе «Эйла» – в районе д. 25 по Комсомольскому пр. (четная сторона);
- «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (четная сторона);
- «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (нечетная сторона);
- «ул. Балтийская конечная» – в районе д. 35 по Балтийской ул.;
- «ул. Парфенова» – в районе д. 2 по ул. Парфенова;
- «ул. Антонова» – в районе д. 15 по ул. Репникова;
- «ул. Ключевая» – в районе д. 27 по ул. Репникова;
- «ул. Сегежская» – в районе д. 3 по ул. Репникова (четная сторона);
- «ул. Щербакова» – в районе пересечения Ключевского ш. и ул. Щербакова (четная сторона);
- «Гвардейская ул.» – в районе д. 21 по Гвардейской ул.;
- «Лицей № 1» – в районе д. 34 по Сыктывкарской ул. (четная сторона);
- «ул. Сыктывкарская» – в районе д. 45 по Лесному пр. (нечетная сторона);
- «Лососинское ш.» – в районе д. 22к1 по Лососинскому ш.;
- «ул. Попова» – в районе д. 2 по ул. Попова (четная сторона);
- «ул. Древлянка» – в районе д. 2 по ул. Древлянка;
- «Автовокзал» – в районе д. 2 по ул. Чапаева;
- «Фонтаны» – в районе Лесного пр. (четная сторона);
- «Фонтаны» – в районе Лесного пр. (нечетная сторона);
- «ул. Паустовского» – в районе пересечения Лесного пр. и ул. Паустовского (четная сторона);
- «Радиозавод» – в районе д. 55 по Лесному пр. (четная сторона);
- «Радиозавод» – в районе д. 55 по Лесному пр. (нечетная сторона);
- Магазин «Стройка» – в районе д. 51 А по Лесному пр. (четная сторона);
- «ул. Варламова (ЖК «Заречье»)» – в районе д. 25 по ул. Правды;
- «Державинский лицей» – в районе д. 14 А по ул. Чернышевского.
Подрядчик должен изготовить и установить новые павильоны до 31 октября этого года.
Ранее ветер повалил остановку в Петрозаводске.
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