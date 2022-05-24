890x80
Реклама
Столетней жительнице Петрозаводска в подарок на День Победы вручили загранпаспорт
24.05.2022 16:46
Карелия стала вторым регионом России, где люди чаще всего сходят с ума
Сегодня 07:00
У миллионов пользователей перестанет работать популярный мессенджер
Сегодня 00:10
«Я не позволю себя оскорблять!»
24.05.2022 15:24

Заключенные изготовят 40 антивандальных остановок для Петрозаводска

Новости. Общество
12:23, 25 Мая 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Новые остановочные павильоны появятся в течение нескольких месяцев в разных районах города.

В Петрозаводске в течение нескольких месяцев установят 40 новых павильонов ожидания общественного транспорта. Их изготовит исправительная колония №9 в соответствии с муниципальным контрактом, который был заключен в конце 2021 года, сообщили в администрации города.

Антивандальные металлические конструкции будут оборудованы деревянными скамейками и урнами. В настоящий момент согласован список из 24 остановочных комплексов, на которых установят павильоны в первую очередь. Он формировался с учетом обращений горожан.

  1. «Кафе «Эйла» – в районе д. 25 по Комсомольскому пр. (четная сторона);
  2. «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (четная сторона);
  3. «Курган» – в районе д. 8 по Комсомольскому пр. (нечетная сторона);
  4. «ул. Балтийская конечная» – в районе д. 35 по Балтийской ул.;
  5. «ул. Парфенова» – в районе д. 2 по ул. Парфенова;
  6. «ул. Антонова» – в районе д. 15 по ул. Репникова;
  7. «ул. Ключевая» – в районе д. 27 по ул. Репникова;
  8. «ул. Сегежская» – в районе д. 3 по ул. Репникова (четная сторона);
  9. «ул. Щербакова» – в районе пересечения Ключевского ш. и ул. Щербакова (четная сторона);
  10. «Гвардейская ул.» – в районе д. 21 по Гвардейской ул.;
  11. «Лицей № 1» – в районе д. 34 по Сыктывкарской ул. (четная сторона);
  12. «ул. Сыктывкарская» – в районе д. 45 по Лесному пр. (нечетная сторона);
  13. «Лососинское ш.» – в районе д. 22к1 по Лососинскому ш.;
  14. «ул. Попова» – в районе д. 2 по ул. Попова (четная сторона);
  15. «ул. Древлянка» – в районе д. 2 по ул. Древлянка;
  16. «Автовокзал» – в районе д. 2 по ул. Чапаева;
  17. «Фонтаны» – в районе Лесного пр. (четная сторона);
  18. «Фонтаны» – в районе Лесного пр. (нечетная сторона);
  19. «ул. Паустовского» – в районе пересечения Лесного пр. и ул. Паустовского (четная сторона);
  20. «Радиозавод» – в районе д. 55 по Лесному пр. (четная сторона);
  21. «Радиозавод» – в районе д. 55 по Лесному пр. (нечетная сторона);
  22. Магазин «Стройка» – в районе д. 51 А по Лесному пр. (четная сторона);
  23. «ул. Варламова (ЖК «Заречье»)» – в районе д. 25 по ул. Правды;
  24. «Державинский лицей» – в районе д. 14 А по ул. Чернышевского.

Подрядчик должен изготовить и установить новые павильоны до 31 октября этого года.

Ранее ветер повалил остановку в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
23.05.2022, 16:59
Стало известно, когда холод уйдет из Карелии
22.05.2022, 08:54
Любарский: «Петрозаводску повезло…»
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
20.05.2022, 09:13
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
19.05.2022, 15:09
Глава Петрозаводска назвал возможные сроки окончания отопительного сезона в городе

Аналитика

24.05.2022 15:24
Политкухня
«Я не позволю себя оскорблять!»
Глава администрации района Карелии и титулованный самбист Максим Антипов объяснил, зачем решил подключить полицию к разборкам с сетевыми оппонентами.
Камень точит не вода: Международный форум камнеобработки состоялся в Петрозаводске
24.05.2022 15:06
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
20.05.2022 08:58
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Вся аналитика

Чтиво

23.05.2022 12:01
Уроки выживания
«Нужно постоянно следить за уровнем своей батарейки»
Как жить, когда кажется, что все вокруг рушится. 
Такой не железный «Железный человек»
18.05.2022 12:00
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
архив чтиво

Медиа

Более 800 человек приняли участие в спортивном празднике «Забег.РФ» в Петрозаводске
23.05.2022 11:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.