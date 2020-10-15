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Заключенные в Карелии прошли курс реабилитации от алкоголизма и наркомании

Новости. Общество
13:49, 16 Октября 2020
фото: © УФСИН Карелии
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Осужденные в ИК-7 получили сертификаты о прохождении курса программы по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, сообщили в сообщили в УФСИН Карелии.

Большая часть осужденных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, в прошлом имели "очень тесное знакомство" с алкоголем и наркотиками. Многие из них осознают, что именно это пагубное пристрастие привело их на скамью подсудимых, считают в управлении.

В исправительной колонии-7 успешно прошли курс реабилитации восемь осужденных.

В период прохождения курса с заключенными проводилась просветительская, воспитательная, социальная, психологическая работа, направленная на формирование предпосылок и установок к правопослушному поведению и отказу от употребления алкоголя и наркотических средств.

Внедрение Ведомственной программы социально-психологической работы с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, осуществляется в колонии на постоянной основе. В настоящий момент набрана новая группа осужденных, готовых изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее сотрудники СИЗО в Карелии провели ритуал освобождения заключенного.

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Комментарии

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кир
2020-10-16 14:31:37
Зеков, педофилов и наркоманов бывших не бывает.
однозначно
2020-10-16 14:11:05
Табакокурение тоже пагубное пристрастие. Кстати, когда уже ночного фотографа на строгий режим отправят отбывать наказание. Загостился халявщик на Герцена. Налогоплательщики устали кормить педофила.
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